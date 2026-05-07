Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
Петицията на феновете на Реал Мадрид за продажбата на звездата Килиан Мбапе достигна 28 милиона подписа, съобщава „Скай Спортс“. Първоначалната цел от 200 хиляди за петицията под наслов „Мбапе вън“ бе надхвърлена многократно, а нейната цел е французинът да бъде продаден в края на сезона.

„Ако вярвате, че промяната е необходима, не запазвайте мълчание - подпишете тази петиция и защитете това, което вярвате, че е най-добро за бъдещето на клуба“, призовават инициаторите. Мбапе, който към момента страда от контузия в бедрото, през последните седмици е обект на сериозни критики, особено след като беше заснет по време на почивка в Сардиния с приятелката си. В отговор представителите на 27-годишния нападател публикуваха в изявление, че пътуването му е било одобрено от клуба.

„Част от критиките са основани на преувеличение на факти, свързани с период на възстановяване, който е стриктно следен от клуба. Това не отговаря на реалността и отдадеността към работата на Килиан, която той демонстрира на ежедневна база за доброто на отбора“, написаха от екипа на Мбапе. Откакто пристигна в испанската столица през лятото на 2024 година, френският национал има 85 гола в 100 мача, но Реал Мадрид в два поредни сезона ще бъде без титла на страната или трофей от Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

