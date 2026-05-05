Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Кризата в Реал Мадрид се задълбочава и фрустрацията нараства. Сезон без нито един трофей започва да се отразява не само на резултатите, но и на атмосферата в съблекалнята. Според вестник "El Mundo Deportivo" през последните седмици е имало разногласия между няколко играчи от отбора на испанската Ла Лига и техния треньор Алваро Арбелоа, като критики не е избегнал и Килиан Мбапе.

Треньорът, който пое отбора по средата на сезона, не успя да подобри резултатите, нито да изгради добри отношения в съблекалнята. Твърди се, че Арбелоа е пренебрегнал комуникацията с групата испански играчи, сред които Дани Карвахал, Раул Асенсио, Дани Себайос, Дийн Хаусен и Фран Гарсия. Тези футболисти изразяват недоволство от решенията му и го обвиняват в облагодетелстване на определени играчи и млади юноши.

Изключително напрегната е ситуацията около Карвахал, който според слуховете открито се е оплакал от малкото игрови минути. Подобни проблеми засягат и Асенсио, който след разногласия с треньорския щаб е бил изваден от състава. Недоволен е и Себальос, който също е извън отбора след конфликт с треньора.

Мбапе ядоса мадритистите и съотборниците си

Влошаващите се спортни резултати също не допринасят за добрата атмосфера в съблекалнята. Реал Мадрид отпадна от домашните и европейските турнири, като в момента изостава от лидера Барселона в Ла Лига с цели 11 точки. Решенията на Алваро Арбелоа, като например включването на юноши в ключови мачове, не носят очакваните резултати, което само задълбочава фрустрацията сред по-опитните играчи.

Поведението на Килиан Мбапе също предизвиква емоции. Френският нападател, който се бори с лека контузия, наскоро замина на пътуване до Италия с партньорката си, което не беше посрещнато с разбиране от някои членове на мадридския клуб. Докато предишното му пътуване до Париж, придружено от клубни лекари, беше прието, пътуването до Италия вече предизвика явно недоволство в съблекалнята.

„Въпреки че контузията е лека, много съотборници не разбират пътуването му извън Испания. Въпреки че той заяви, че ще направи всичко по силите си, за да може да играе в Ел Класико на 10 май, някои започнаха да бъдат скептични след последните му действия“, написаха журналисти от вестник El Mundo.

Самият Арбелоа обаче избягва публични коментари по вътрешни въпроси на отбора. „Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, остава в съблекалнята на Реал Мадрид. Имаше обстоятелства, с които трябва да се справим малко по-добре“, каза 43-годишният треньор на пресконференция.

Появиха се и информации, че предвид нарастващите проблеми, ръководството на клуба обмисля промени на треньорската скамейка. В медиите се спекулира, че един от основните кандидати за поемане на отбора е Жозе Моуриньо, чието завръщане в Мадрид след почти 13 години би било огромна изненада.