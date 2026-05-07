Моуриньо е готов да се справи с хаоса на “Бернабеу”

Бившият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е отворен за завръщане начело на кралския клуб, въпреки настоящите проблеми при „белите“. В момента португалецът води Бенфика.

Според Фабрицио Романо, в мадридския гранд нараства усещането, че отборът се нуждае от единство повече от всякога. В клуба виждат в Моуриньо специалист, който е способен да възстанови това единство.

🚨 Real Madrid president Pérez working on taking action after another fight between Tchouaméni and Valverde.



Valverde ended up at the hospital, as @marca reported — the club prepare disciplinary measures for both players.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

След днешната тренировка в съблекалнята е избухнало сбиване между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени. В резултат на конфликта уругвайският футболист е паднал на земята и е ударил главата си в маса. Валверде е получил порезна рана, след което е бил откаран в болница.

Моуриньо беше начело на испанския гранд в периода от 2010 до 2013 година.

Снимки: Imago