Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Никола Цолов отпадна от мокрото основно състезание в Маями още в първия завой на надпреварата, след като беше ударен от свой съперник.

Championship leader Tsolov is caught in an incident at Turn 1 😳

#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/ko49F0PcRs — Formula 2 (@Formula2) May 3, 2026

Българския лъв направи добро потегляне от десетата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки тръгналия много слабо Лорън ван Хьопен, който беше осми на старта. В първия завой обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувашак, който не прецени правилно сцеплението си върху мократа настилка.

The incident which sent Tsolov spinning out of the Miami Feature Race 😳



Inthraphuvasak has received a 10-second time penalty for the incident.#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/FnMcPfgToK — Formula 2 (@Formula2) May 3, 2026

Тайландецът продължи в надпреварата, която беше неутрализирана с кола за сигурност, но Цолов нямаше същия шанс, тъй като пораженията по неговия болид се оказаха твърде големи. Очаквано пилотът на АРТ беше санкциониран с 10 секунди от стюардите, които прецениха, че вината за инцидента с Цолов е изцяло негова.