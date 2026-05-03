Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 4823
  • 1
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Никола Цолов отпадна от мокрото основно състезание в Маями още в първия завой на надпреварата, след като беше ударен от свой съперник.

Българския лъв направи добро потегляне от десетата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки тръгналия много слабо Лорън ван Хьопен, който беше осми на старта. В първия завой обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувашак, който не прецени правилно сцеплението си върху мократа настилка.

Тайландецът продължи в надпреварата, която беше неутрализирана с кола за сигурност, но Цолов нямаше същия шанс, тъй като пораженията по неговия болид се оказаха твърде големи. Очаквано пилотът на АРТ беше санкциониран с 10 секунди от стюардите, които прецениха, че вината за инцидента с Цолов е изцяло негова.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

  • 3 май 2026 | 10:26
  • 839
  • 0
Наказание праща Хаджар в дъното на стартовата решетка

Наказание праща Хаджар в дъното на стартовата решетка

  • 3 май 2026 | 10:10
  • 1428
  • 1
В Пирели не могат да прогнозират стратегия за дъжда в Маями

В Пирели не могат да прогнозират стратегия за дъжда в Маями

  • 3 май 2026 | 09:55
  • 1040
  • 0
Люис Хамилтън: Направихме крачка напред

Люис Хамилтън: Направихме крачка напред

  • 3 май 2026 | 09:46
  • 1544
  • 1
Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

  • 3 май 2026 | 08:15
  • 7539
  • 0
Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

  • 3 май 2026 | 08:09
  • 17511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

  • 3 май 2026 | 16:17
  • 10120
  • 42
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 17633
  • 170
Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

  • 3 май 2026 | 16:00
  • 3168
  • 6
Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 10906
  • 8
Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

  • 3 май 2026 | 16:34
  • 1835
  • 0