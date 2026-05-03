Съставите на Ювентус и Верона, Йълдъз стартира за “бианконерите”

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  • 3 май 2026 | 18:17
Ювентус посреща вече изпадналия Верона в мач от 35-ия кръг на Серия А, като домакините се стремят да подпечатат билета си за Шампионската лига и да изравнят по точки и съответно да изпреварят Милан, който по-рано загуби от Сасуоло. “Бианконерите” влизат в срещата в отлична серия, като нямат загуба в последните си девет двубоя в първенството. В последните пет мача „бианконерите“ записаха три победи (срещу БолоняАталанта и Дженоа) и две равенства, последното от които при нулево реми с Милан. Тимът на Лучано Спалети заема четвъртото място с 64 точки и изглежда непоклатим в стремежа си към елита на Европа.

Верона пък вече доиграва сезона след официалното си изпадане. Ситуацията  за тима е мрачна, като отборът заема предпоследното 19-о място с едва 19 точки и само три победи през цялата кампания. Последните им пет мача донесоха четири поражения и само едно равенство (0:0 срещу Лече), което потвърди изпадането им в Серия Б. Интересното е, че Ювентус и Верона имат еднакъв брой равенства през кампанията до този момент - по 10.

Статистиката е безпощадна към гостите – Верона няма победа в Торино срещу Ювентус през целия 21-ви век. В последните пет директни мача Ювентус има три победи, а Верона успя да измъкне 1:1 в предишния мач между двата отбора от настоящата кампания, но на „Алианц Стейдиъм“ задачата им изглежда непосилна.

Ювентус ще бъде без контузените Аркадиуш Милик и Хуан Кабал днес. Така Лучано Спалети e извършил само една промяна в стартовия състав на „бианконерите“ след нулевото равенство с Милан. Звездата на Юве Кенан Йълдъз се завръща сред титулярите и е предпочетен пред Жереми Бога, като ще партнира в атаката на тима на Джонатан Дейвид и Франсиско Консейсао. Уестън Маккени отново играе по като десен уинг-бек, а халфовата линия се допълва от Мануел ЛокателиКефрен Тюрам и Андреа Камбиазо. Душан Влахович отново е на пейката.

Гостите пристигат без наказания Николас Валентини и редица контузени играчи, сред които Гифт ОрбанСуат Сердар и Армел Бела-Кочап, което допълнително усложнява ситуацията за Паоло Самарко. Атаката на Верона е водена от Томас Суслов и шотландеца Киърън Бауи.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

