Футболни президенти и хора на ФИФА и УЕФА идват, за да почетат Михайлов

Президентите на футболните федерации на Косово Агим Адеми и Албания Арманд Дука ще пристигнат в София, за да отдадат лично почит на бившия президент на БФС и легендарен вратар на България Борислав Михайлов. Боби почина в началото на седмицата след като в края на миналата година получи инсулт и за съжаление не успя да се възстанови. Утре от 13:30 в храм Света София ще бъде поклонението пред тленните останки.

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа

От УЕФА се очаква да присъства шефът на дирекция “Национални федерации” - Зоран Лакович, както и още хора от Нион. Ще има представител и на ФИФА. Президентите на световната и европейската централи - Джани Инфантино и Александър Чеферин почетоха Михайлов в социалните мрежи и вероятно ще изкажат съболезнования под някаква форма по време на поклонението.