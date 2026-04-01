Президентът на ФИФА също почете паметта на Борислав Михайлов

Президентът на ФИФА Джани Инфантино също почете бившия президент на Българския футболен cъюз Борислав Михайлов. Легендарният вратар почин вчера сутринта на 63-годишна възраст.

„Тъжен съм да науча за кончината на Борислав Михайлов на 63-годишна възраст. Знаменит капитан на България, който изведе националния отбор на страната си до най-доброто им класиране на световно първенство през 1994 година, и най-дълго заемалия поста президент на Българския футболен cъюз. От името на всички във ФИФА и световната футболна общност изказвам своите искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и всички, които го познаваха и работеха с него“, написа Инфантино в личния си профил в Instagram.