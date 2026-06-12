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ПФК Ботев: Отношението на Мартин Георгиев е нелоялно

  • 12 юни 2026 | 15:38
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ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо да внесе яснота относно ситуацията с футболиста Мартин Георгиев.

Ръководството на клуба проведе многократни разговори с играча, като в хода на преговорите значително подобри първоначално предложените финансови и договорни параметри. ПФК Ботев Пловдив изпълни всички финансови изисквания, поставени от футболиста, демонстрирайки ясно желание той да остане част от клуба и да продължи развитието си в жълто-черния екип.

Въпреки постигнатите договорености и дадената от играча дума, на няколко пъти поетите към клуба ангажименти не бяха спазени. Това е особено разочароващо предвид факта, че именно ПФК Ботев Пловдив е клубът, който допринесе най-много за развитието на Мартин Георгиев и му предостави възможност да направи своите първи сериозни стъпки в професионалния футбол.

В продължение на повече от десет години ПФК Ботев Пловдив инвестираше време, средства и грижи в развитието на футболиста. Клубът осигуряваше необходимите условия за неговото израстване, включително настаняване и изхранване в хотелската част на клубната база, както и цялостна подкрепа в процеса на неговото спортно и личностно развитие. Именно затова настоящата ситуация е още по-трудна за приемане, когато подобно отношение идва от собствен юноша на клуба.

Днес футболистът трябваше да подпише своя договор и да потвърди оставането си в клуба, но не се яви, с което за пореден път не изпълни поетия ангажимент.

ПФК Ботев Пловдив приема подобно поведение като проява на нелоялно отношение към клуба, който направи всичко необходимо, за да отговори на очакванията на играча и да му предложи условия за продължаване на съвместната работа.

Нашият клуб винаги е защитавал принципите на коректност, уважение и отговорност. Именно затова сме длъжни да заявим ясно своята позиция по този случай.

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