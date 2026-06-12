Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

Славия обяви поредно ново попълнение. Това е 19-годишният бранител Мартин Георгиев, който през пролетта се подвизаваше в Спартак (Варна) под наем от Ботев (Пловдив).

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Интересното е, че в последните дни пловдивчани издирваха футболиста, като днес дори излязоха и с декларация и обявиха поведението му за “нелоялно”. Според Ботев той е трябвало да подпише нов си договор с тях, но играчът не се е явил и те не знаят той къде е. В крайна сметка Мартин Георгиев беше представен като нов играч на Славия.

ПФК Ботев: Отношението на Мартин Георгиев е нелоялно

Ето какво пишат “белите”:

Мартин Георгиев е шестото ново попълнение на Славия през лятната пауза. Договорът на 19-годишния защитник с „белите“ е за три сезона.

До момента младежкият национал носеше екипа на Спартак (Варна), а преди това беше в Ботев (Пловдив).

Георгиев е роден в Бургас и е висок 185 сантиметра, има три изиграни мача за България до 21 години.

Всички в ПФК Славия пожелават успех на Мартин при изявите му за „белите“.

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