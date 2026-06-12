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Локо (Пд) ще има нов спонсор

  • 12 юни 2026 | 15:53
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Локо (Пд) ще има нов спонсор

Локомотив Пловдив има нов генерален спонсор. Новият партньор на "черно-белия" клуб ще бъде представен на официална пресконференция, която обаче учудващо е насрочена за София, а не за Пловдив.

Става въпрос за хазартния оператор Sesame. Всички подробности по договора вече са уточнени. Логото на компанията ще бъде поставено на екипите на Локомотив за предстоящия сезон в Първа лига.

Пресконференцията по представянето на новия генерален спонсор на Локомотив Пловдив ще се състои на 15 юни (понеделник) от 11:00 часа в хотел "Милениум“ в София - зала "Да Винчи 2". От страна на "черно-белия" клуб ще участва лично собственикът Христо Крушарски.

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