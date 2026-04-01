Големите спортни медии по света отразиха кончината на Борислав Михайлов

Новината за смъртта на Борислав Михайлов бе отразена от водещите спортни медии по света. Легендарният вратар на националния отбор почина вчера на 63 години след като преди няколко месеца прекара инсулт и бе в тежко състояние. Всички големи спортни издания по света публикуваха информация за кончината на бившия капитан на "лъвовете".

“Почина легендарният вратар и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов”, написа “AS”.

“Борислав Михайлов - легендата на България, която стана известна с косата си на САЩ 94”, избира странен акцент “Marca”.

"Героят на България от САЩ 94 Борислав Михайлов почина на 63. Скръбта на Стоичков", отбелязва "Gazzetta dello Sport"

“`Бившият вратар на България и Мюлуз Борислав Михайлов почина”, казва френският “L’Equipe и припомня участието му в емблематичната вечер на “Парк де Пренс” на 17 ноември 1993 година.

“Бившият вратат на Беленензеш Борислав Михайлов почина на 63 години”, обявява португалският “A Bola”.

“Герой от световно първенство почина на 63 години, отдават почит на капитана, който записа над 100 мача за националния отбор”, написа “Daily Express”.

“Михайлов - българският вратар, който стана жертва на Валдано и Буручага в Мексико 86 почина”, напомня аржентинският “Ole” за срещата между България и гаучосите на Мондиала през 1986, но тактично забравят срещата между двата тима през 1994-а.

Новината бе отразена също така в медиите на Румъния, Швеция, Дания, Германия, Турция и още редица държави по света.