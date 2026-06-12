Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

Страхотна новина за българския баскетбол стана факт преди минути. Вторият най-голям клубен турнир на Стария континент ЕвроКъп обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в ЕвроКъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България, след участието на Лукойл Академик в групите на ULEB CUP (б.а. предшественикът на ЕвроКъп, формат на Евролигата тогава).

Новият проект в Ботевград е воден от директорът на националните отбори за мъже и жени Николай Рашков, който заедно с неговия екип бяха отговорни най-добрият клубен турнир - Евролигата през тази година да се провежда в България. Напомняме, че цели 16 мача се изиграха у нас, след като Апоел Тел Авив домакинстваха през по-голямата част от сезона

“Екипът отговорен за провеждането на Евролигата е зад проекта, ще обявим детайлно всички подробности за нещата, които предстоят, както и целите и следващите стъпи в развитието на Балкан в края на месеца. Желанието ни е да съберем конкурентен отбор, както и най-перспективните български играчи”, сподели Рашков пред Sportal.bg.

“Много е важно да се знае, този лиценз дава право на Отбор в Adidas NextGen (б.а. там където игра родният талант Кристиян Занов за Панатинайкос). Работи се върху програма в сътрудничество с федерацията за подпомагане и съвместно развитие на националните гарнитури на подрастващите”, допълни Рашков пред нашата медия.

Ето официалното съобщение на Еролигата:

Евролига обяви списъка с отборите, които ще участват в турнира ЕвроКъп за сезон 2026–27.

След одобрение от Управителния съвет на ЕКА, турнирът ще се разшири както по брой на участващите клубове, така и по формат. 32-те отбора ще бъдат разпределени в четири групи по осем, като 16 отбора ще се класират за плейофите. Плейофите ще включват осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финали, като всички мачове ще се играят в формат „до три победи“.

Разширяването на турнира е в отговор на огромния интерес, проявен от клубовете в цяла Европа, които определиха BKT EuroCup като турнир, който насърчава стабилността, стимулира инвестициите и подкрепя дългосрочното планиране сред участващите клубове, като същевременно осигурява висококачествена рамка за отборите да се състезават на най-високо ниво.

Подборът на отборите се основаваше на крайното класиране в съответните им национални лиги, като 22 клуба получиха дългосрочни петгодишни лицензи и покани за участие чрез „уайлдкард“. Последният „уайлдкард“, който ще допълни списъка от 32 участващи отбора, ще бъде обявен в следващите дни и ще бъде присъден сред клубовете, които са подали необходимата документация.

В случай че даден клуб получи „уайлдкард“ за Евролигата и по този начин освободи мястото си в BKT EuroCup освободеното място също ще бъде запълнено от клубовете, които са подали необходимата документация.

Списъкът с участниците включва представители от 16 различни държави и територии. Италия е най-добре представена с пет клуба: „Доломити Енергия Тренто“, „Умана Рейер Венеция“, „Бертрам Тортона“, „Наполи Баскет“ и „Рим“. Германия и Турция следват с по четири представителя.

Пълният списък с отбори за BKT EuroCup 2026–27 ще бъде представен на следващото заседание на Управителния съвет на ECA за официално одобрение и впоследствие ще бъде представен на Общото събрание за ратификация.

В резултат на това разширяване състезанията на Евролига Баскетбол ще включват общо 52 отбора – 20 в Евролигата и 32 в BKT EuroCup , като ще представят най-високото ниво на клубен баскетбол на континента.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google