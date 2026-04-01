Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Президентът на УЕФА изрази съболезнованията си за кончината на Борислав Михайлов

  • 1 апр 2026 | 12:12
  • 1503
  • 3

Европейската футболна централа официално поднесе своите съболезнования по повод загубата на бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. В писмо, адресирано до президента на Български футболен съюз Георги Иванов, президентът на УЕФА Александър Чеферин изразява дълбоката си тъга от загубата на една от емблематичните фигури в българския и европейския футбол.

В своето послание Чеферин подчертава значимия принос на Михайлов към развитието на играта – както на терена, така и в ролята му на ръководител. Отбелязано е, че той остава в историята като един от най-успешните български футболисти, с над 100 мача за националния отбор, както и като дългогодишен президент на БФС и член на Изпълнителния комитет на УЕФА.

Президентът на ФИФА също почете паметта на Борислав Михайлов
„Футболът е неразделна част от живота ни, но приятелствата, които създаваме чрез него, остават завинаги“, се казва още в писмото, в което Чеферин си спомня за Михайлов не само като колега, но и като близък приятел.

От името на УЕФА и лично от свое име, президентът на европейската централа поднася най-искрените си съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата на Борислав Михайлов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2736
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 6648
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1029
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1461
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 692
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51260
  • 206
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51260
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203849
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28922
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34327
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10624
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45854
  • 42