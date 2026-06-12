Григор и Циципас преди тенис шоуто в България: Правим го за децата, защото в нашите страни тенисът не е номер 1

Григор Димитров и Стефанос Циципас дадоха пресконференция преди демонстративния мач помежду им днес. Двубоят от тенис събитието Postbank Tennis Gala между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в "Арена София”.

Преди да започнат разговора с медиите двамата написаха на големи тенис топки нещата, които ги вдъхновяват - Гришо написа "семейство", а Циципас написа "страст и амбиция".

"Благодаря на Стефанос, че дойде и подкрепи фондацията ми с този мач, това винаги ми е било страст и винаги ме движело напред. Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството, това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца", каза Григор.

"Благодаря на Григор за поканата, винаги съм му се възхищавал, защото той е в тура по-дълго от мен. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба - в нашите съседни държави тенисът не е номер 1 сред спортовете и това също ни е сплотявало през годините", каза Циципас.

"Всяка година искам да правя такива мачове, те помагат на каузата ми и помагат на България. Ние със Стефанос сме от съседни държави и имаме много общи неща. Не беше трудно да се разберем, но иначе организацията е много сериозна и отнема много време, за да се съберем по отношение на графиците. Звездите се наредиха и успяхме да го осъществим", каза Григор.



"Ще играя на "Чалънджър" в Дъблин, искам да играя възможно най-много на трева. Не е ясно дали ще получа "уайлд кард" на "УИмбълдън", за мен по-важното е да остана позитивен и да натрупам нужните победи", допълни българинът.

"Важна е голямата картина, бих искал да направя традиция тези мачове. Не е задължително да е само с балкански тенисисти, но те със сигурност знаят как се прави. Важното е да сме близо до децата и да ги вдъхновяваме. Аз бях много млад, когато пробих в тура, а тогава за мен беше много важно да прекарвам време с другите топ играчи. Искам да помогна на децата да усетят този близък контакт с тях, тези мачове са един от начините", каза Гришо.

"Стъпка по стъпка вървим, аз имам много добър екип във фондацията. Не е никак лесно да правиш фондация и тя да е на високо ниво. Аз винаги съм искал да помагам на децата, те са бъдещето. Сутринта се занимавах с нов проект, който да въведем в нашата програма. Искам и по-глобални проекти. Много неща са в начален стадий, но ще ги направим възможно най-опростени за децата, надяваме се да ги заинтересуваме за храната и спорта от малка възраст още. Трябва да ги образоваме как да се грижат за здравето си, а това важи и за родителите им. Ако мога да помогна с научените уроци, ще е страхотно", каза Димитров.

"По-важно е за мен да се подготвя физически, но е също толкова важно да обърна внимание на психологическата подготовка. Контузиите допринасят да се сринеш в ранглистата и това трябва да го приемеш, някои неща не можеш да контролираш", каза Димитров, а Циципас допълни, че ранкингът е просто число и не трябва да му се обръща толкова внимание, защото подготовката и здравословния начин на живот са по-важни.

"Никога не съм имал нормални условия в България за тенис и това важи също за Стефанос в неговата страна. За съжаление, не сме имали никога и продължаваме да нямаме инфраструктура с нормални кортове и фитнес. Жалкото е, че имаме доста традиции в този спорт и продължаваме да имаме добри играчи с младото поколение, което идва след мен", каза Гришо.

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