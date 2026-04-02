  Първата съпруга на Боби Михайлов: Скърбя! Беше прекрасен човек

Първата съпруга на Боби Михайлов: Скърбя! Беше прекрасен човек

Първата съпруга на легендарния вратар Борислав Михайлов – Петя Костова, изрази своята скръб в стори в Instagram след новина за смъртта на легендарния ни футболист. "Скърбя! Беше прекрасен човек", написа тя, информира Plovdiv24.bg. Въпреки че от години живее в САЩ, Костова поддържаше добри отношения в последните години със семейството на бившия си съпруг.

Тя е майка на двете големи деца на Боби Михайлов - Николай и Бисера.

Петя Костова емигрира зад океана, когато синът им Николай Михайлов е едва на пет години. С новината за смъртта на Боби Михайлов тя се присъедини към вълната от съболезнования, споделяйки топли думи за човека, с когото е прекарала част от живота си.

Борислав Михайлов остава в историята като капитан на националния отбор, завоювал четвъртото място на САЩ '94, а също така и с успехите си като вратар на Левски.

В последните години от живота си той бе обект на множество критики покрай работата му като президент на БФС, но за много хора си остава фигура с голямо сърце.

