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Скалони в последния момент повика новия бранител на Тотнъм

  • 12 юни 2026 | 13:14
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Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони повика в националния отбор бранителя на Тотнъм Маркос Сенеси, който ще замени получилия контузия Леонардо Балерди.

Само преди два дни 29-годишният Сенеси бе представен официално от Тотнъм като ново попълнение, като той трябваше да се присъедини към "шпорите" на 1 юли, след като договорът му с Борнемут изтече. Този момент обаче най-вероятно ще се отложи, защото сега централният бранител се отправя към Съединените щати, за да се присъедини към Лионел Меси и компания на лагера в Канзас Сити.

Самият Сенеси бе на почивка със своята половинка Келси-Роуз Бауърс, когато е получил щастливото за него обаждане от Лионел Скалони. Той публикува и видео от емоционалния момент.

Балерди получи сериозно мускулно разкъсване на десния крак по време на тренировка, но селекционерът изчака последната контрола с Исландия, след което взе решение да повика новото попълнение на Тотнъм.

Сенеси получи първата си повиквателна за националния отбор преди “Финалисима” през 2022. По същото време той бе повикан и в италианския национален отбор, за който също имаше право да играе заради произхода си. Неговото решение обаче бе да избере Аржентина. Няколко дни по-късно дебютира в контрола срещу Естония.

През октомври изигра 90 минути срещу Венецуела, а последната му изява бе срещу Мавритания на “Ла Бомбонера” на 27 март.

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Снимки: Imago

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