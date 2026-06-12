Стоичков: Срещнах се с много големи шампиони!

Христо Стоичков вчера присъства на откриването на Световното първенство в Мексико и на първия мач на Мондиал 2026, който противопостави единият от домакините на Южна Африка. На стадион “Ацтека” българската легенда имаше среща с други големи шампиони.

Стоичков се засече с бразилските легенди Роналдо и Роналдиньо, както и с бившия си съотборник в Барселона Луиш Фиго. “На легендарния "Ацтека" атмосферата е невероятна! Срещнах се с много големи шампиони!”, написа българинът до снимките с други големи имена на световния футбол, които бяха поканени за откриващия мач на Световното.

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