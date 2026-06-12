Локо (ГО) подписа с Николай Панайотов

Николай Панайотов подписа двугодишен договор с Локомотив Горна Оряховица!

Ръководството на ФК Локомотив Горна Оряховица официално парафира двугодишен договор с Николай Панайотов, който ще води представителния тим през следващите два сезона.

Назначението е част от дългосрочната стратегия на клуба за устойчиво развитие, надграждане на постигнатото и изграждане на конкурентоспособен отбор, който да следва ясно очертана визия за бъдещето.

Вярваме, че познаването на клубната среда, професионализмът и амбицията на Николай Панайотов ще бъдат важна основа за реализирането на поставените цели.

Лятната подготовка на отбора започва на 17 юни (сряда) от 18:00 часа на стадион "Локомотив".

В хода на подготовката са предвидени контролни срещи срещу:

Дунав Русе

Черно море

Фратрия

Лудогорец II

Спартак Плевен

Датите и местата на провеждане на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google