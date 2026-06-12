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  3. Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
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Българският национал Кристиян Балов вече е футболист на Цървена звезда. Преди малко крилото сложи подпис под договор за 4+1 г. със сръбския шампион. Заедно с юношата на Славия на парафирането на контракта присъства босът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов.

При "звездашите" Кико ще получи фланелката с номер 8, носен навремето от голямата легенда Синиша Михайлович. По информация на сръбските медии трансферната сума се равнява на три милиона евро.

Балов е продукт на школата на славистите, като е израснал на комплекс "Стоян Коцев". Той дебютира за тима от "Овча купел" през 2024 г., а през следващите два сезона записа над 50 мача с бялата фланелка. 19-годишният софиянец дебютира за националния отбор през пролетта - срещу Соломонови острови в Джакарта, където отбеляза и своя първи гол, при победата с 10:2.

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