Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Христо Стоичков се появи на пресконференцията на Де ла Фуенте преди двубоя с България

Христо Стоичков се появи на пресконференцията на Де ла Фуенте преди двубоя с България

  • 3 сеп 2025 | 18:28
  • 1959
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Испания

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се появи на пресконференцията на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте преди утрешния двубой с "лъвовете" от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Както е известно, носителят на "Златната топка" е тясно свързан с испанския футбол, и по-конкретно с тима на Барселона, за който има 255 мача и 117 гола.

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

В четвъртък (4 септември) "Ла Роха" гостува на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 ч. Главен съдия на срещата е сърбина Сърджан Йованович.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Румънско крило очаква дa се появи за "моряците"

Румънско крило очаква дa се появи за "моряците"

  • 3 сеп 2025 | 15:53
  • 1062
  • 0
Нефтохимик се завръща на "Лазур"

Нефтохимик се завръща на "Лазур"

  • 3 сеп 2025 | 15:41
  • 1561
  • 3
Статистиката сочи: България няма шанс да спечели групата с Испания, Турция и Грузия

Статистиката сочи: България няма шанс да спечели групата с Испания, Турция и Грузия

  • 3 сеп 2025 | 14:32
  • 7607
  • 24
„Розите“ останаха без футболисти

„Розите“ останаха без футболисти

  • 3 сеп 2025 | 14:06
  • 1899
  • 0
В Испания обърнаха специално внимание на стадион "Васил Левски"

В Испания обърнаха специално внимание на стадион "Васил Левски"

  • 3 сеп 2025 | 14:05
  • 19436
  • 6
Новият в Левски с първа открита тренировка

Новият в Левски с първа открита тренировка

  • 3 сеп 2025 | 13:49
  • 2200
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 9127
  • 36
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

  • 3 сеп 2025 | 18:30
  • 5275
  • 0
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 11044
  • 4
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 4888
  • 5
Сериозен аванс за Апоел срещу Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Сериозен аванс за Апоел срещу Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 19:00
  • 3510
  • 0
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 10958
  • 0