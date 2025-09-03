Христо Стоичков се появи на пресконференцията на Де ла Фуенте преди двубоя с България

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се появи на пресконференцията на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте преди утрешния двубой с "лъвовете" от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Както е известно, носителят на "Златната топка" е тясно свързан с испанския футбол, и по-конкретно с тима на Барселона, за който има 255 мача и 117 гола.

В четвъртък (4 септември) "Ла Роха" гостува на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 ч. Главен съдия на срещата е сърбина Сърджан Йованович.

Снимки: Startphoto