Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

В навечерието на старта на световните квалификации в група “Е” селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте предупреди за тежък старт на кампанията. Еврошампионът започва с гостувания на България и Турция. Специалистът даде интервю пред сайта на ФИФА.

FIFA: Как оценявате старта на Испания в квалификациите с гостувания в България и Турция?

Луис де ла Фуенте: Квалификациите никога не са лесни или предрешени. На първо място, заради качество и класата на съперниците, които разполагат с невероятно талантливи играчи. Септември е труден момент от годината за такива мачове, защото много футболисти все още навлизат във форма и тепърва влизат в игрови ритъм. Фактът, че и в двете срещи ще сме гости, прави задачата още по-трудна, особено тъй като България и Турция със сигурност ще бъдат решени да усложнят нещата за нас и знаят, че най-големият им шанс за точки е на собствен терен.

Как ще се справите с отбора на Турция, който демонстрира креативност с играчи като Хакан Чалханоолу, Арда Гюлер и Кенан Йълдъз?

Те вече играят за някои от най-големите клубове в Европа и са отлични футболисти. Имaт треньор от най-висока класа, който знае точно какво се изисква от тях, за да играят добре и да постигат резултати. Турция никога не е лесно място за гостуване. България също ще се опита да ни създаде проблеми. И двата отбора са мотивирани да се доказват и да се развиват, а тактически са добре подготвени. Ние трябва да сме на върха на възможностите си, ако искаме да си тръгнем с победа. Тези квалификационни кампании изобщо не са лесни, а една малка грешка може да промени всичко значително.



Грузия е отбор, който Испания добре познава. Какво ви прави впечатление за него?

Много добре сме запознати със заплахата, която представлява Грузия, следим тяхното развитие. Играхме с тях и в квалификациите за Евро 2024, и на самото първенство. Те постоянно се подобряват и имат отлични футболисти в състава си, включително Кварацхелия, който е изключителен талант. Не можеш да си позволиш да подцениш такива коварни отбори – нито у дома, нито навън. Няма място за грешки. Лош мач често не е само защото ние имаме лош ден. С качеството, което противниците притежават, едно лошо представяне може да има катастрофални последици. Една грешка може сериозно да ти изиграе лоша шега и да усложни нещата.

Какво влияние оказват опитни играчи като Даниел Карвахал и Родри в този отбор?

Ние сме много сплотена група, като семейство, и това вече е дълбоко заложено в начина, по който работим. Тренираме заедно отдавна – с някои футболисти вече близо десет години, с други осем, седем или шест, а някои се присъединиха по-скоро. Това чувство на сплотеност, единство и връзка е изключително важно за нас. Отбор, който е заедно и в добро, и в лошо – като семейство. Това ни прави по-силни и по-устойчиви. Нямаме възможност да се събираме често, затова когато го правим, е важно да имаме добра връзка и да продължим оттам, където сме спрели. Родриго и Дани Карвахал са ключови фигури в съблекалнята и помагат за единството на отбора. Те играят важна роля – със своя характер и влияние както на терена, така и извън него. Те са най-добрите в света на своите позиции. Но в отбора има и много други футболисти от същата класа. Най-голямата ни сила е нашата сплотеност и отборен дух.

Какви са отношенията ви с Алваро Мората - капитанът на отбора и някого, когото познавате от години?

Той е фантастичен футболист, който дава всичко за испанския футбол – както на терена, така и извън него. Винаги е до по-младите и по-опитните играчи, като възприема позитивен подход и мислене. Всичко се свежда до представянето, и според мен той е ключов играч за нас в момента – както на терена, така и извън него. Алваро ще ни даде точно това, от което се нуждаем. Мората показа много смелост, като говори открито за своите проблеми. Той е пример за всички нас, демонстрирайки решимостта си да се подобрява всеки ден и готовността си да помогне на други, които могат да преминават през подобни трудности, но се страхуват да говорят. Неговата откровеност е изключително важна, защото ще помогне да се облекчат страхове и напрежения у другите, особено у младите играчи, които срещат подобни трудности и не разбират напълно какво се случва с тях.

Какво прави Ламин Ямал толкова специален играч?

Той е заслужил всичко чрез собствен труд и отдаденост. На крехката възраст от 16 години тийнейджърската сензация вече се представяше блестящо за мъжкия национален отбор. Трябва да му отдадем нужното признание. Играч на 16, 17 или 18 години е постоянно под наблюдение и подложен на натиск от медиите. Той трябва да се труди неуморно, за да отговори на очакванията на хората, както и да бъде пример както на терена, така и извън него, докато продължава да се развива. Ямал все още се нуждае от нашата подкрепа, защото е много млад. Той е много зрял за възрастта си, но все още трябва да развива играта си и да узрее допълнително. Всичко това е част от процеса. Тук никога не спираш да се усъвършенстваш и да развиваш играта си. Затова трябва да сме до него, за да го подкрепяме. Ламин е изключителен играч с много природни дадености и невероятен талант. Той е напълно съсредоточен и мисля, че е важно да се подчертае, че той знае, че без труд и отдаденост няма да достигне върховете, на които мнозина очакват да го видят. Колкото повече се трудиш, толкова по-добър ставаш. Той работи неуморно. Всеки ден полага усилия, за да се усъвършенства. Трябва да го подкрепяме в развитието му, но той е умен играч и много бързо схваща нещата - точно както най-добрите.

С каква нагласа Испания започва своя поход към световната титла?

Не искаме да избързваме, ще вървим крачка по крачка. Първо и най-важно: трябва да сме наясно колко трудно ще бъде да се класираме и какво би означавало за нас да сме на полета за САЩ. След това имаме друго предизвикателство, за който можем да се вълнуваме – Финалисима (срещу Аржентина), ако в крайна сметка той се проведе през март. Така че всичко това зависи от това дали ще се класираме за Мондиала. Затова наи-важното е да се класираме за СП. Факт е, че от известно време мислим само за идното Световно първенство и именно там трябва да е нашият пълен фокус сега. Имаме много ясна цел в главите си. Но първо трябва да се уверим, че ще се класираме, и също така да признаем, че дори и да го направим, да се изправиш срещу най-добрите отбори в света на най-голямата сцена и да имаш реален шанс да спечелиш турнира, не е лесна задача. Винаги казвам, че за да бъдеш успешен, трябва да си в позиция да го постигнеш. За мен истинската важност не е в победата или загубата, нито дори в славата, която идва с това. Когато два равностойни отбора се срещнат, всичко е възможно, дори и да си по-силният отбор в дадения ден. Колкото до мен, най-важното е да вярваш, че можеш да го постигнеш, и тези, които разбират играта, да признаят това. Това е истинският успех, въпреки че съм напълно наясно, че накрая всичко зависи от това дали наистина ще го постигнеш, или не.