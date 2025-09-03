Популярни
Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
Нападател под въпрос за Испания

  • 3 сеп 2025 | 17:31
  • 1443
  • 0
Нападателят Лукас Петков е под въпрос за утрешния двубой срещу Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той е пропуснал една от последните тренировки заради проблем и все още не е ясно дали Илиан Илиев ще може да разчита на него утре.

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен
Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

"Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков. Още не сме решили дали можем да го ползваме", разкри селекционерът на "лъвовете".

