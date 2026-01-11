Ман Юнайтед - Брайтън, Флетчър прави три промени в състава на "червените дяволи", "чайките" също със сериозна ротация

Манчестър Юнайтед приема Брайтън в мач от третия кръг на ФА Къп. “Червените дяволи” са в серия от три поредни равенства в Премиър лийг, а в понеделник тази седмица останах без мениджъра, след като Рубен Аморим бе уволнен от ръководството. 20-кратните шампиони в момента са водени временно от Дарън Флетчър, който дебютира начело на тима в сряда, когато бе постигнато равенство при гостуването на Бърнли. “Чайките” от своя страна също не демонстрират най-добрите си резултати в последно време, но все пак записаха един успех и две равенства в последните си три срещи, като завършиха наравно с Манчестър Сити в средата на седмицата.

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Дарън Флетчър отново залага на схема с четирима в отбрана. Патрик Доргу, който в последните двубои по-често се изявяваше в предни позиции, сега ще играе на левия фланг на отбраната. Лени Йоро заменя Ейдън Хевън и ще си партнира с Лисандро Мартинес. Коби Мейно, който бе сериозно пренебрегван от Аморим, стартира в двойка с Мануел Угарте. Мейсън Маунт ще е на десния фланг, а Матеус Куня на левия, Бенямин Шешко, който вкара два гола преди няколко дни, отново ще води атаката.

Presenting your United XI for today's #FACup third-round tie 📋🏆 — Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026

Наставникът на Брайтън Фабиан Хюрцелер прави цели шест промени в своя тим и връчва капитанската лента на бившия нападател на “червените дяволи” Дани Уелбек. Браян Груда, Оливие Боскали, Джоел Велтман, Диего Копола и вратарят Джейсън Стийл влизат в състава след сериозна ротация в състава на “чайките”.

