Статистиката сочи: България няма шанс да спечели групата с Испания, Турция и Грузия

Слушай на живо: България - Испания
България стартира световните квалификации с домакинство на европейския шампион Испания в четвъртък, а само три дни по-късно селекцията на Илиан Илиев гостува на Грузия. Четвъртият отбор в групата на "лъвовете" е Турция, a според статистиката шансовете на нашите да завършат на първата позиция са нулеви.
88% е вероятността България да остане на последното място. Статистиците дават 1% "трикольорите" да завършат втори и съответно 11% да финишират трети. Според статистиката, родните национали ще спечелят между 2 и 3 точки.
Абсолютен фаворит за лидерската позиция е Испания, като шансовете на "Ла Роха" са оценени на 93%. Турция има предимство за второто място пред Грузия със съответно 68% срещу 24%.