Статистиката сочи: България няма шанс да спечели групата с Испания, Турция и Грузия

Слушай на живо: България - Испания

България стартира световните квалификации с домакинство на европейския шампион Испания в четвъртък, а само три дни по-късно селекцията на Илиан Илиев гостува на Грузия. Четвъртият отбор в групата на "лъвовете" е Турция, a според статистиката шансовете на нашите да завършат на първата позиция са нулеви.

88% е вероятността България да остане на последното място. Статистиците дават 1% "трикольорите" да завършат втори и съответно 11% да финишират трети. Според статистиката, родните национали ще спечелят между 2 и 3 точки.

Can anyone take the direct 🌎 WC qualification away from the European champions 🇪🇸?



📉 The numbers say - very unlikely...



👉 To win Group E:



93% 🇪🇸 Spain

6% 🇹🇷 Türkiye

1% 🇬🇪 Georgia

~0% 🇧🇬 Bulgaria



🚨 Full projections for ALL WC QUALIFIERS available for our members (in bio) pic.twitter.com/W43OL2uvHe — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 3, 2025

Абсолютен фаворит за лидерската позиция е Испания, като шансовете на "Ла Роха" са оценени на 93%. Турция има предимство за второто място пред Грузия със съответно 68% срещу 24%.