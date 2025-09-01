Популярни
  Кирил Котев: Играчите ще дадат максимума от себе си

  1 сеп 2025
В навечерието на старта на световните квалификации за Мондиал 2026 техническият директор на БФС Кирил Котев даде интервю за БТА, в което разкри своите очаквания за предстоящите мачове с Испания и Грузия.

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация
"За всички нас е ясно, че групата е тежка, но по мое мнение от такива мачове може само да спечелим. Най-важно е всеки от футболистите да даде максимума от себе си. Ще разчитаме и на подкрепата на пълните трибуни – иска ми се да бъдем по-обединени като нация. Очаквам тези 40 000 души, които ще дойдат да гледат на живо срещата с Испания, да дадат допълнителен импулс на играчите. Надявам се тази подкрепа да продължи и в домакинските двубои с Турция и Грузия през есента", заяви Кирил Котев.

Техническият директор на БФС подчерта, че класата на Испания и Турция не подлежи на никакво съмнение, и акцентира върху развитието на Грузия като един от най-прогресиращите отбори в Европа. С помощта на държавата грузинците развиха много своя футбол през последните години – по същия начин преди време го направиха и в Турция", добави той.

България – Испания: Включете се в играта и спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!
"Видяхме доста позитиви на клубно ниво – все пак три отбора достигнаха до плейофните фази на турнирите на УЕФА. Надяваме се тази положителна тенденция да изиграе своята роля и за доброто представяне на националната селекция", заяви още Котев и добави, че през следващата година целта пред "лъвовете"  ще е налагането и итегрирането на млади футболисти в състава.

