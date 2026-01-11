Интер - Наполи (съставите)

Интер и Наполи излизат в супер дербито на 20-ия кръг в италианската Серия А.

И тази година двата тима са яростни съперници в битката за Скудетото. "Нерадзурите" са безпогрешни от началото на 2026 г., докато неаполитанците направиха стъпиха на криво веднъж и миланският гранд дръпна с четири точки на върха.

Междувременно Интер влиза в сблъсъка със самочувствието на лидер, тъй като по-рано през деня градският съперник Милан направи пореден гаф от началото на астрономическата година и стигна само до равенство 1:1 срещу борещия се за оцеляване Фиорентина.

Кристиан Киву отново рутира сериозно състава си и спрямо победата над Парма в миналия кръг стартира с четири промени в титулярния си състав. Алесандро Бастони, Николо Барела, Пьотър Жиелински, Маркюс Тюрам този път започнаха вместо Карлос Аугусто, Петър Сучич, Хенрих Мхитарян, Франческо Пио Еспозито. Именно в Тюрам се крият големи надежди, тъй като той вкара късен гол за победата с 2:0 срещу бившия отбор на Валери Божинов. Другия голмайстор от този двубой Федерико Димарко също е сред титулярите, като от началото на 2026 г. той бе за първия съдийски сигнал на линия във всички мачове на "нерадзурите".

Мачът започва в 21:45 часа българско време

Il sipario è aperto, è il giorno di #InterNapoli 🍿 pic.twitter.com/TCSRJJcI4U — Lega Serie A (@SerieA) January 11, 2026

ИНТЕР - НАПОЛИ



СЕРИЯ А, ХХ КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ИНТЕР: 1. Ян Зомер, 31. Ян Бисек, 25. Мануел Аканжи, 95. Алесандро Бастони, 11. Луиш Енрике, 23. Николо Барела, 20. Хакан Чалханоолу, 7. Пьотър Жиелински, 32. Федерико Димарко, 10. Лаутаро Мартинес, 9. Маркюс Тюрам

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Кристиан Киву



НАПОЛИ: 32. Ваня Милинкович-Савич, 31. Сам Бойкема, 13. Амир Рахмани, 5. Жуан Жезус, 22. Джовани Ди Лоренцо, 68. Станислав Лоботка, 8. Скот Мактоминей, 37. Леандро Спинацола, 21. Матео Политано 20. Елиф Елмас, 19. Расмус Хойлунд

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Антонио Конте



НАЧАЛО: 11 януари 2026 г. (неделя) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Джузепе Меаца", Милано

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Даниеле Довери