  2. Севлиево
  Мартин Банев остава в Севлиево

Мартин Банев остава в Севлиево

  • 11 яну 2026 | 19:23
  • 305
  • 0
Мартин Банев остава в Севлиево

Талантливият полузащитник Мартин Банев ще носи синия екип до края на сезон 2025/26 във Втора лига. Наемът на 20-годишния халф беше удължен с нови шест месеца след договорка между ФК Севлиево и родния му Черно море (Варна). Ръководствата и на двата клуба са останали доволни от развитието на младока, като от щаба на "моряците" разчитат той да натрупа още повече опит край река Росица. ‌

През есенния дял Мартин Банев участва в 16 шампионатни мача (722 минути), като срещу Пирин отбеляза и дебютния си гол в професионалния футбол.

