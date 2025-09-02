Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Дани Карвахал: Мечтаем за световната титла, не ни пука за съперника

Дани Карвахал: Мечтаем за световната титла, не ни пука за съперника

  • 2 сеп 2025 | 16:39
  • 940
  • 0

Броени дни преди гостуването в София испанският национал Даниел Карвахал е амбициран за силен старт на кампанията. В четвъртък тимът гостува на България, а три дни по-късно ще се изправи и срещу Турция в Коня.

Слушай на живо
Слушай на живо: България - Испания

"Не ни интересува съперника. Всеки отбор може да ни създаде проблеми и да ни нарани, ако не дадем най-доброто от себе си и съперникът има късмет”, заяви защитникът на Реал Мадрид на пресконференция по време на лагера на отбора.

България – Испания: Включете се в играта и спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!
България – Испания: Включете се в играта и спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

“Трябва да подобряваме играта и увереността си всеки ден и точно това правим. Не ни пука за съперника. Всеки следващ мач за национален отбор, когато носиш тази фланелка, е най-добрата мотивация. Никой в този тим не поставя личните си интереси пред отбора и мисля, че това е основното, което ни накара да спечелим Европейското първенство и да постигнем всичко, което направихме през тези години. Имаме ясна цел, която е да дадем най-доброто от себе си на Световното първенство, и защо да не мечтаем да го спечелим. Мисля, че сме на правилния път”, добави Карвахал.

За финалите на Мондиала се класира директно само победителят в групата, а вторият отива на бараж.

Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион
Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион
 Смяната на Анчелоти беше наложителна, смята капитанът на Реал Мадрид
Смяната на Анчелоти беше наложителна, смята капитанът на Реал Мадрид
Следвай ни:

Още от Национални отбори

България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

  • 2 сеп 2025 | 14:41
  • 747
  • 0
Сърбин ще ръководи България - Испания

Сърбин ще ръководи България - Испания

  • 2 сеп 2025 | 14:36
  • 1349
  • 2
Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион

Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион

  • 2 сеп 2025 | 14:08
  • 1117
  • 0
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 8304
  • 6
Трети испански национал отпадна за мача с България

Трети испански национал отпадна за мача с България

  • 2 сеп 2025 | 11:14
  • 9946
  • 9
Левски се похвали с 9 национали

Левски се похвали с 9 национали

  • 2 сеп 2025 | 10:15
  • 2394
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 23232
  • 35
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 4422
  • 3
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 8304
  • 6
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 13747
  • 3
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 13510
  • 4
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 5126
  • 0