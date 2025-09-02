Дани Карвахал: Мечтаем за световната титла, не ни пука за съперника

Броени дни преди гостуването в София испанският национал Даниел Карвахал е амбициран за силен старт на кампанията. В четвъртък тимът гостува на България, а три дни по-късно ще се изправи и срещу Турция в Коня.

"Не ни интересува съперника. Всеки отбор може да ни създаде проблеми и да ни нарани, ако не дадем най-доброто от себе си и съперникът има късмет”, заяви защитникът на Реал Мадрид на пресконференция по време на лагера на отбора.

“Трябва да подобряваме играта и увереността си всеки ден и точно това правим. Не ни пука за съперника. Всеки следващ мач за национален отбор, когато носиш тази фланелка, е най-добрата мотивация. Никой в този тим не поставя личните си интереси пред отбора и мисля, че това е основното, което ни накара да спечелим Европейското първенство и да постигнем всичко, което направихме през тези години. Имаме ясна цел, която е да дадем най-доброто от себе си на Световното първенство, и защо да не мечтаем да го спечелим. Мисля, че сме на правилния път”, добави Карвахал.

За финалите на Мондиала се класира директно само победителят в групата, а вторият отива на бараж.

