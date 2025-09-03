"Лъвовете" тренират с настроение преди мача срещу Испания

Популярни
Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  3 сеп 2025 | 17:45
Националният отбор на България проведе последното си занимание преди двубоя с Испания от световните квалификации. Футболистите на Илиан Илиев тренираха с настроение на Националния стадион "Васил Левски", на който утре ще присъстват 40 000 зрители.

В лагера на "лъвовете" няма сериозни кадрови проблеми, като единствено нападателят Лукас Петков е под въпрос за срещата с "Ла Роха".

Мачът от група "Е" е в четвъртък (4 септември) от 21:45 часа и ще бъде ръководен от сръбския съдия Сърджан Йованович.

Снимки: Борислав Трошев

