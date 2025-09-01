Популярни
Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  Георги Миланов преди срещата с Испания: Този мач може да е за историята

  1 сеп 2025 | 17:50
  • 188
  • 0
Халфът Георги Миланов говори пред медиите малко преди старта на първата тренировка на България. Днес “лъвовете” започват с подготовката си за предстоящата среща с Испания.

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието
“Респект към всеки един отбор. Испания е един от най-добрите в света. Предстои ни тежък мач. Това е мачът засега за нас, но ни предстои и двубой в Грузия. Кратка седмица за всички нас. Ще имаме само две тренировки. Ние сме концентрирани, знаем какво ни чака. Аз имам опита и съм играл срещу такива големи футболисти. От една страна е сладко, но от други е тежко и трудно. Надявам се за тези два дена да сме максимално концентрирани и да изпълним желанията на треньора.

Два пъти играхме срещу Италия и завършихме 2:2. Надявам се в четвъртък да имаме положителен резултат. Знаем колко ще е тежко, не живея в илюзия аз специално. Отвикнали сме да играем на пълен стадион. Първи мач в тази тежка група и ще се радваме. Ние сме хората, които ще сме най-щастливи да можем да зарадваме цяла България.

Ясно е, че тези 40 000 идват да гледат звездите на Испания, но ще подкрепят нас. Ако видят дори малко от нас, знаем, че този стадион е способен на всичко. Ще дадем всичко от първата минута. Знаем колко е тежко и трудно. Това е мач, който може да е за историята”, заяви Миланов.

