Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов говори преди утрешния сблъсък с Испания от световните квалификации. Офанзивният футболист сподели, че е хубаво, когато се изправяш срещу едни от най-добрите играчи, тъй като може да бъде извлечен позитивизъм.

"Мисля, че за всички нас е радващо, че има такъв интерес към мача. Все пак играем срещу европейския шампион. Винаги съм казвал, че това са най-хубавите мачове - да играеш срещу едни от най-добрите футболисти. Винаги можеш да извлечеш позитивизъм от тях и ако си свършиш работата по най-добрия начин, да се чувстваш изключително удовлетворен след това. За момента нещата са спокойни, има настроение в отбора и с нетърпение очаквам утрешния мач.

Чувствам се добре, успях да изиграя три мача през миналата седмица. Във форма съм, тренирах доста, докато бях контузен. Мисля, че съм доста по-подготвен от преди", заяви Десподов.

Снимки: Борислав Трошев