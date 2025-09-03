Популярни
Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  3 сеп 2025 | 17:16
Слушай на живо: България - Испания

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов говори преди утрешния сблъсък с Испания от световните квалификации. Офанзивният футболист сподели, че е хубаво, когато се изправяш срещу едни от най-добрите играчи, тъй като може да бъде извлечен позитивизъм.

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен
Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

"Мисля, че за всички нас е радващо, че има такъв интерес към мача. Все пак играем срещу европейския шампион. Винаги съм казвал, че това са най-хубавите мачове - да играеш срещу едни от най-добрите футболисти. Винаги можеш да извлечеш позитивизъм от тях и ако си свършиш работата по най-добрия начин, да се чувстваш изключително удовлетворен след това. За момента нещата са спокойни, има настроение в отбора и с нетърпение очаквам утрешния мач.

Чувствам се добре, успях да изиграя три мача през миналата седмица. Във форма съм, тренирах доста, докато бях контузен. Мисля, че съм доста по-подготвен от преди", заяви Десподов.

Снимки: Борислав Трошев

