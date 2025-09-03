Популярни
В Испания обърнаха специално внимание на стадион "Васил Левски"

  • 3 сеп 2025 | 14:05
  • 3567
  • 2
Слушай на живо: България - Испания

Авторитетното испанско издание AS обърна специално внимание на предстоящия мач между България и Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Основният акцент пада върху името на Националния стадион "Васил Левски", вдъхновено от Апостола на свободата, който "запали искрата за край на петвековното османско владичество".

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Ето какво пише AS:

"Стадион „Васил Левски“ в София ще бъде изпълнен до краен предел този четвъртък срещу Испания в първия кръг от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Над 40 000 запалянковци ще изпълнят съоръжението, което носи името на великия освободител на славянската страна - този, който запали искрата за край на петвековното османско владичество.

Освен националния стадион, Васил (1837–1873) дава името си и на град Левски в област Плевен, както и на още шест села в страната; на връх Левски в едноименната планинска верига в Антарктида, както и на историческия футболен клуб „Левски София“. Левски насърчава през XIX век създаването на българска република с етническо и религиозно равенство и въпреки че е екзекутиран преди идеите му да се осъществят, впоследствие вдъхновява революцията.

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Испания ще играе на това място, пропито с патриотичен дух, с мисията да поеме по правилния път към класиране за следващия голям турнир".

