  1. Sportal.bg
  2. Испания
  Спечелете два билета за мача България - Испания

Спечелете два билета за мача България - Испания

  • 3 сеп 2025 | 12:26
  • 2142
  • 2
Спечелете два билета за мача България - Испания
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Испания

Покажете какво знаете за футбола и спечелете страхотна награда в играта на Sportal.bg. Наградата, която не е за изпускане, е два билета за мача между България и Испания.

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието
Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

За да може да гледате този мач на живо, трябва да отговорите на въпроса - "Кои са единствените български футболисти, вкарвали гол на Испания?".

Регистрирайте се в нашия сайт, отговорете на въпроса и можете да се сдобиете с два билета за мача България - Испания.

България – Испания: Включете се в играта и спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!
България – Испания: Включете се в играта и спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

Нашето предизвикателство стартира днес и ще продължи до 12:00 часа на 04.09.2025 година. Не пропускайте да покажете знанията си!

