Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

Барселона играе при резултат 0:0 с Реал Мадрид във финала за Суперкупата на Испания, който се играе в Джеда, Саудитска Арабия. На полуфиналите каталунците се разправиха с Атлетик Билбао и победиха с пет безответни гола, докато „лос бланкос“ имаха доста по-напечено дерби с градския съперник Атлетико Мадрид, но надделяха с 2:1.

Барселона е има спечелени рекордни 15 Суперкупи досега, а Реал Мадрид е с две по-малко - 13. Последните три финала в минитурнира са неизменно между вечните съперници, като при два от тях каталунците спечелиха убедително (съответно с 3:1 и 5:2), докато през 2024 г. “лос бланкос” разбиха противника си с 4:1. И двата отбора са в добра форма и имат пет поредни победи във всички турнири.

Иначе Барселона има категорично предимство в преките двубои напоследък, като имат четири победи в последните пет мача, някои от които особено звучни. Последната среща между двата отбора обаче бе спечелена от Реал с 2:1.

Наставникът на каталунците Ханзи Флик прави само две промени в сравенение с полуфинала срещу Атлетик Билбао, като Ламин Ямал и Роберт Левандовски се завръщат сред титулярите на местата на Феран Торес и Рууни Бардагджи. Рафиня и Фермин Лопес отново са титуляри и са останалите две имена в предни позиции за Барса. Педри и Френки де Йонг отново ще действат в средата на терена.

Чаби Алонсо пък е заложил днес на по-наситена халфова линия и интересна формация с трима в защита, като е направил само една промяна от мача с Атлетико. Дийн Хаусен започва в защита вместо Антонио Рюдигер. Голямата звезда на „лос бланкос“ Килиан Мбапе пък е на пейката, а младият Гонсало Гарсия пак води атаката на тима. Зад него ще са Родриго, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор. Орелиан Чуамени играеше като централен защитник, а Федерико Валверде отново е по десния фланг като уинг-бек.

Мачът започна с активна игра на Винисиус Жуниор по левия фланг, който направи няколко добри пробива. При един от тях бразилецът се откъсна от защитата на Барса, но стреля право в тялото на Жоан Гарсия. Каталунците пък владееха повече топката, но в първите минути се затрудняваха да създават чисти положения. Първата добра ситуация за Барселона дойде в 27-ата минута, когато Рафиня стреля опасно, но Тибо Куртоа внимаваше.