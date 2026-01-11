Хьогмо: Караме стъпка по стъпка, продължаваме да работим

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след първата контролна среща на Лудогорец. "Орлите" победиха унгарския Пакш в мач с 5 гола, а наставникът похвали своя отбор за представянето, и по-конкретно за това, че футболистите му създават положения.

"Две много хубави попадения от Ерик Маркус. Това много ми хареса. Дадохме по 45 минути на повечето играчи, които бяха здрави. Победата не беше толкова лесна, но е хубаво, че отбелязахме голове. Когато играеш по този начин, е по-лесно за съперника да пресира. Трябва да продължим да работим. Беше добра тренировка за нас.

Дотук всичко планирано минава добре. Имаме добри условия, теренът беше в отлично състояние. Имаме още два тренировъчни дни, след това мач с Ракув, който ще бъде в период от три полувремена. Ще се подготвим за последната седмица срещу Рейнджърс.

Винисиус няма да бъде готов за европейските мачове, но за началото на февруари ще бъде на линия. Справя се добре в тренировките. Добър е технически, има добър поглед върху играта. Това е добър футболист за клуба. Вердон има малко по-дълга почивка заради Купата на Африка. Диниш има леки проблеми, а Дуа ще започне тренировки утре.

Това е времето, с което разполагаме. Караме стъпка по стъпка. И преди Коледа направихме някои идеи, с които да развиваме Лудогорец. Работихме индивидуално с играчите. Създаваме повече положения, което ми харесва. Искаме да бъдем на по-добро ниво, но днес времето не позволяваше да направим всичко, което искахме. Всеки ден правим малки стъпки", каза Хьогмо.

Снимки: Startphoto