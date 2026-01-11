Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо: Караме стъпка по стъпка, продължаваме да работим

Хьогмо: Караме стъпка по стъпка, продължаваме да работим

  • 11 яну 2026 | 18:16
  • 158
  • 0

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след първата контролна среща на Лудогорец. "Орлите" победиха унгарския Пакш в мач с 5 гола, а наставникът похвали своя отбор за представянето, и по-конкретно за това, че футболистите му създават положения.

"Две много хубави попадения от Ерик Маркус. Това много ми хареса. Дадохме по 45 минути на повечето играчи, които бяха здрави. Победата не беше толкова лесна, но е хубаво, че отбелязахме голове. Когато играеш по този начин, е по-лесно за съперника да пресира. Трябва да продължим да работим. Беше добра тренировка за нас.

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

Дотук всичко планирано минава добре. Имаме добри условия, теренът беше в отлично състояние. Имаме още два тренировъчни дни, след това мач с Ракув, който ще бъде в период от три полувремена. Ще се подготвим за последната седмица срещу Рейнджърс.

Винисиус няма да бъде готов за европейските мачове, но за началото на февруари ще бъде на линия. Справя се добре в тренировките. Добър е технически, има добър поглед върху играта. Това е добър футболист за клуба. Вердон има малко по-дълга почивка заради Купата на Африка. Диниш има леки проблеми, а Дуа ще започне тренировки утре.

Това е времето, с което разполагаме. Караме стъпка по стъпка. И преди Коледа направихме някои идеи, с които да развиваме Лудогорец. Работихме индивидуално с играчите. Създаваме повече положения, което ми харесва. Искаме да бъдем на по-добро ниво, но днес времето не позволяваше да направим всичко, което искахме. Всеки ден правим малки стъпки", каза Хьогмо.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

Куршума тренира индивидуално във фитнеса

  • 11 яну 2026 | 13:34
  • 3894
  • 0
Левски обяви часовете на зимните си контроли

Левски обяви часовете на зимните си контроли

  • 11 яну 2026 | 13:25
  • 1992
  • 0
Берое стартира с тренировките в понеделник

Берое стартира с тренировките в понеделник

  • 11 яну 2026 | 12:48
  • 1059
  • 1
Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

  • 11 яну 2026 | 12:16
  • 12254
  • 22
Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

Лудогорец стартира днес срещу сериозен съперник

  • 11 яну 2026 | 11:48
  • 2451
  • 0
Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

  • 11 яну 2026 | 11:37
  • 11155
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 27375
  • 21
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 15022
  • 15
Ман Юнайтед - Брайтън, Флетчър прави три промени в състава на "червените дяволи", "чайките" също със сериозна ротация

Ман Юнайтед - Брайтън, Флетчър прави три промени в състава на "червените дяволи", "чайките" също със сериозна ротация

  • 11 яну 2026 | 17:57
  • 2098
  • 0
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 19803
  • 3
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 9294
  • 5
Милан отново се спаси от загуба с късен гол

Милан отново се спаси от загуба с късен гол

  • 11 яну 2026 | 18:06
  • 6219
  • 6