Нов талисман ще носи късмет на България в мача с Испания

По време на днешната първа тренировка на националите беше представен и новия талисман, който ще носи късмет на България. Това е лъвът Юнак, който ще бъде на стадиона по време на мача между родните футболисти и Испания.

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Ето какво пишат във Фейсбук от страницата на националните ни отбори:

Представяме ви талисмана на националния отбор ЮНАК

Той ще ви очаква още на 2-3 септември на стадион “Юнак” за благотворителната футболна фиеста “Заедно за децата”

А в деня на мача с Испания ЮНАК ще бъде и на Националния стадион “Васил Левски”, където ще посреща феновете на #TEAMBULGARIA

БЪЛГАРИ, ЮНАЦИ!