Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев и капитанът Кирил Десподов ще споделят очакванията си преди утрешния сблъсък с Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Брифингът започва в 17:00 часа и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

Това е първи мач за двата тима от група "Е", в която са още Турция и Грузия. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е в четвъртък (4 септември) от 21:45 часа и ще бъде ръководен от сърбина Сърджан Йованович.