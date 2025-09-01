Популярни
Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  3. Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
Националният селекционер Илиан Илиев говори малко преди старта на първата тренировка на "лъвовете" днес. Родните национали започнаха с подготовката си за предстоящия мач с Испания на 4 септември, а специалистът призна, че очаква труден мач с европейския шампион.

“Нямахме съмнения, че ще извикат най-доброто. Трябва да играем умно, повторихме си силните неща на Испания по време на видео разбора, но със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно,

Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. На много отбори им е било трудно на “Васил Левски”. Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие.

Всеки един добър футболист липсва. И Филип е помагал на отбора, съжалявам за него. Говорихме с него, казахме му ситуацията. Той има огромно желение да играе с Испания и ние имахме. Но при него тези бюрократични неща попречиха. Той си мислеше че трансферът му ще се случи началото на юни и ще може да води подготовка, но се случи септември”, заяви Илиев.

Клуб от Чемпиъншип следи Филип Кръстев

  • 1 сеп 2025 | 15:41
Кирил Котев: Играчите ще дадат максимума от себе си

  • 1 сеп 2025 | 15:10
И от Пирин (Гоце Делчев) скочиха на реферите

  • 1 сеп 2025 | 15:05
Още една треньорска глава падна във Втора лига

  • 1 сеп 2025 | 15:01
Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

  • 1 сеп 2025 | 14:24
ЦСКА заминава на лагер в Банско

  • 1 сеп 2025 | 13:56
Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

  • 1 сеп 2025 | 18:00
