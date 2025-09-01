Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Националният селекционер Илиан Илиев говори малко преди старта на първата тренировка на "лъвовете" днес. Родните национали започнаха с подготовката си за предстоящия мач с Испания на 4 септември, а специалистът призна, че очаква труден мач с европейския шампион.

“Нямахме съмнения, че ще извикат най-доброто. Трябва да играем умно, повторихме си силните неща на Испания по време на видео разбора, но със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно,

Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. На много отбори им е било трудно на “Васил Левски”. Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие.

Всеки един добър футболист липсва. И Филип е помагал на отбора, съжалявам за него. Говорихме с него, казахме му ситуацията. Той има огромно желение да играе с Испания и ние имахме. Но при него тези бюрократични неща попречиха. Той си мислеше че трансферът му ще се случи началото на юни и ще може да води подготовка, но се случи септември”, заяви Илиев.