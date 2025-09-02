Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  Сърбин ще ръководи България - Испания

Сърбин ще ръководи България - Испания

  • 2 сеп 2025 | 14:36
  • 950
  • 2
УЕФА смени съдийската бригада за световната квалификация България - Испания в четвъртък, като първоначално посоченият Симоне Соца от Италия е препратен на мача НидерландияПолша от група “G“. На стадион “Васил Левски“ в София на 4 септември (четвъртък) отборите ще изведе Сърджан Йованович от Сърбия.

На 39-годишния арбитър от Белград ще помагат Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти съдия е Новак Симович. ВАР-съдия е Момчило Маркович, а асистент-ВАР е Йелена Цветкович.

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група
Бившият европейски топ-рефер Конрад Плауц от Австрия ще бъде съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Кнут Бьорн Нордхайм от Норвегия. Йованович, който е в Категория Елит на УЕФА, получава редовно мачове от най-висок ранг като такива в Шампионската лига, така и топ-срещи от Европейските квалификации като Италия - Англия.

Снимки: Imago

