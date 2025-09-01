Популярни
  България – Испания: Включете се в играта и спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

  1 сеп 2025 | 12:10
Световната квалификация между България и Испания на 4 септември в София идва с допълнителна тръпка за феновете. Стартира специална безплатна игра в Sportal „Домът на феновете“, в която един от участниците ще си тръгне с 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

На 4 септември в София „лъвовете“ приемат европейските шампиони Испания в двубой с огромен залог, а ние даваме шанс на феновете да прогнозират изхода и да спечелят чисто нов телевизор — за да гледат големия футбол на още по-голям екран.

За целта трябва да познаете правилно 6 аспекта от срещата.

Регистрирайте се в нашата платформа и изпратете своите прогнози. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.

