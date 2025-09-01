Популярни
Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  1. Sportal.bg
  2. България
  Митов: Винаги има голяма отговорност, когато играеш за България

  1 сеп 2025
Българският вратар Димитър Митов говори преди старта на първата тренировка на "лъвовете" днес. Родните национали започнаха с подготовката си за предстоящия мач с Испания.

"Няма значение, че играем срещу Испания. Винаги има голяма отговорност, когато играеш за България. Винаги има респект към всеки един противник, но най-важното е да се фокусираме върху нашите действия. Трябва да дадем най-доброто и да зарадваме публиката.

Ние винаги трябва да имаме очаквания. Ще бъде тежък мач, но това са най-хубавите мачове", заяви Митов.

