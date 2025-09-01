Митов: Винаги има голяма отговорност, когато играеш за България

Слушай на живо: България - Испания
Българският вратар Димитър Митов говори преди старта на първата тренировка на "лъвовете" днес. Родните национали започнаха с подготовката си за предстоящия мач с Испания.
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието
"Няма значение, че играем срещу Испания. Винаги има голяма отговорност, когато играеш за България. Винаги има респект към всеки един противник, но най-важното е да се фокусираме върху нашите действия. Трябва да дадем най-доброто и да зарадваме публиката.
Ние винаги трябва да имаме очаквания. Ще бъде тежък мач, но това са най-хубавите мачове", заяви Митов.