  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Педри: Най-силното ни качество е колективът

Педри: Най-силното ни качество е колективът

  • 2 сеп 2025 | 17:24
  • 516
  • 0

Испанският национал Педри не иска да отличава дадени свои съотборници, защото смята, че над всичко е самият отбор. Халфът на Барселона е сред водещите футболисти на “Ла Роха” и от него се очаква много в предстоящите световни квалификации. Европейският шампион започва кампанията си с гостуване на България в четвъртък, а три дни след това гостува на Турция.

„Не обичам да говоря за звезди - заяви Педри. - Най-голямата звезда на националния отбор е колективът, който сме изградили. Споделяме една и съща цел и това е нашата сила. Опитваме се да бъдем по-добри всички заедно. Да, чувствам се като важен играч, но не обичам да говоря за звезди.“

За финалите на Мондиала се класира директно само победителят в групата, а вторият отива на бараж.

