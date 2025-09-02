Популярни
  Испания
  2. Испания
  Трети испански национал отпадна за мача с България

Трети испански национал отпадна за мача с България

  • 2 сеп 2025 | 11:14
  • 3840
  • 0

Испанският национал Йереми Пино е третият футболист от първоначалната селекция на европейските шампиони, който няма да играе срещу България в четвъртък за началото на световните квалификации.

Както е известно, вчера от състава на “Ла Фурия” за мачовете в София и в Коня срещу Турция отпадна и Фабиан Руис, който е втората липса след халфа на Барселона Гави. Но това не беше всичко, като точно преди началото на тренировката лекарите съобщиха на селекционера Луис де ла Фуенте, че още един човек от първоначалния му списък излиза от сметките и това е Йереми Пино.

Крилото, който наскоро бе привлечен от Виляреал в Кристъл Палас за около 26 млн. паунда, е пристигнал на тренировъчния лагер с дискомфорт в десния глезен и след изследвания, проведени от медицинските служби на националния тим е станало ясно, че няма да бъде на разположение за мачовете срещу България и Турция.

На негово място за селекцията на Испания бе повикан футболиста на Райо Валекано Хорхе де Фрутос. 28-годишното дясно крило, пълен дебютант в тима, а от началото на сезона за мадридския клуб има 5 мача, 2 гола и 3 асистенции във всички турнири.

Испанският национален отбор имаше емоционален понеделник, след като вечерта направи първата от двете тренировки в своята база "Сиудад де Футбол" в Лас Розас, като трибуните бяха препълнени с фенове – основно млади хора, предава вестник "Мундо Депортиво". По традиция, една от тренировките на националния отбор във всеки лагер се провежда пред публика.

Второто занимание за отбора е днес в 12.15 часа българско време, след което отборът ще има видеоразбор и след това ще лети за София за аклиматизация. Испания ще тренира в България официално в сряда вечерта, а преди това ще направи активация.

Снимки: Imago

