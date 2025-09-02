Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Ивелин Попов: У дома и стените помагат

Ивелин Попов: У дома и стените помагат

  • 2 сеп 2025 | 18:39
  • 230
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Испания

Капитанът на Ботев (Пловдив) и бивш национал Ивелин Попов говори два дни преди мача на България срещу Испания. Тоя заяви, че трябва да подкрепяме младите момчета в националния отбор.

Стартира благотворителната фиеста "Заедно за децата"
Стартира благотворителната фиеста "Заедно за децата"

"Трябва да търпим нашето. Ние трябва да ценим българското. Във всяка държава се предпочита своето, а след това чуждото. Трябва да даваме повече шанс за изява на нашите момчета.

В националния отбор няма хора, които да мислят, да паднем по-малко. Футбол е и всичко става. У дома и стените помагат. Моето време в националния е минало. Сега трябва да се радваме на младите момчета и да ги подкрепяме", заяви Попов.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

  • 2 сеп 2025 | 14:41
  • 970
  • 0
Сърбин ще ръководи България - Испания

Сърбин ще ръководи България - Испания

  • 2 сеп 2025 | 14:36
  • 1628
  • 3
Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион

Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион

  • 2 сеп 2025 | 14:08
  • 1274
  • 0
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 10178
  • 7
Трети испански национал отпадна за мача с България

Трети испански национал отпадна за мача с България

  • 2 сеп 2025 | 11:14
  • 10675
  • 11
Левски се похвали с 9 национали

Левски се похвали с 9 национали

  • 2 сеп 2025 | 10:15
  • 2805
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 27123
  • 42
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 8641
  • 5
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 10178
  • 7
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 16304
  • 4
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 15944
  • 8
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 6698
  • 0