Ивелин Попов: У дома и стените помагат

Капитанът на Ботев (Пловдив) и бивш национал Ивелин Попов говори два дни преди мача на България срещу Испания. Тоя заяви, че трябва да подкрепяме младите момчета в националния отбор.

"Трябва да търпим нашето. Ние трябва да ценим българското. Във всяка държава се предпочита своето, а след това чуждото. Трябва да даваме повече шанс за изява на нашите момчета.

В националния отбор няма хора, които да мислят, да паднем по-малко. Футбол е и всичко става. У дома и стените помагат. Моето време в националния е минало. Сега трябва да се радваме на младите момчета и да ги подкрепяме", заяви Попов.