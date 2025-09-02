Педри: В съблекалнята на Барселона не говорим за "Златната топка"

Винаги в центъра на вниманието на терена заради изключително високото си ниво, Педри за няколко минути смени топката с микрофоните на “Онда Серо”, за да коментира актуалните теми около Барселона и националния отбор на Испания преди старта на световните квалификации. Футболистът от Канарските острови засегна всички въпроси и го направи по много ясен начин.

Първото нещо, което халфът направи, беше да анализира грешката на Барса срещу Райо Валекано (1:1): „Последният мач не се разви така, както ни се искаше, но в личен план се чувствам много добре. А теренът във Вайекас? Можеше да се играе на него. Не беше в най-доброто състояние, което бихме желали, но това не е извинение за равенството и можехме да се справим много по-добре.“

Въпросният двубой беше съпътстван от проблем с ВАР. “В началото казаха, че няма ВАР, по средата на мача, че има, после пак, че няма... Вече не знаехме кога има ВАР. Странно е, това е първият двубой, който гледам, в който технологията не работи, и мисля, че трябва да се подобри, за да бъде Ла Лига много по-сериозна. Съдията уведомяваше капитаните дали има ВАР, или не, а Френки де Йонг ни предаваше“, каза той по темата.

Освен това Педри беше попитан и за дузпата срещу Ламин Ямал: “Гледах ситуацията веднъж или два пъти. На терена бях точно зад него и се чу ритник. Попитах го дали е дузпа и той ми каза „да“. Не знам дали в този момент имаше ВАР. Може би щяха да извикат съдията на монитора и той щеше да реши да я даде, а може би не. Тъй като е спорна ситуация, може би щяха да го извикат и той щеше да реши пред екрана.“

Едно от големите заглавия след мача с Райо Валекано дойде от Ханзи Флик на пресконференцията, който предупреди за наличието на его в отбора. Попитан за това в интервюто, Педри заяви следното: “Миналата година всички тичахме като един, всички се раздаваха на терена и това беше ключът. Не гледахме личния успех, а този на отбора. Това е, което кара един голям отбор да печели титли.“

Една от актуалните теми в Барселона е ситуацията с Фермин Лопес, който в крайна сметка ще остане в клуба: “Наскоро той ни каза, че няма да напуска и се радвам. С Фермин постоянно се шегувам за много неща. Обичам го много и знаех, че ще каже, че остава с нас. Не знам дали клубът е трябвало да реши дали да изслушва оферти, или не, но преди всичко той трябваше да реши бъдещето си и го направи.“

„Не знам дали той се е колебал, или е имало и други неща, отколкото е мислил. Той ще каже, когато реши, но Барса е в сърцето му, това е ясно, защото той живее за този клуб повече от всеки друг“, обясни Педри.

Друг, който получи похвали от халфа, беше новият страж Жоан Гарсия, който направи феноменален мач срещу Райо: „Той е невероятен вратар. Много ме изненада, откакто дойде. Вече го бяхме виждали миналата година в Еспаньол, но на първите тренировки с нас ме изненада как се оттласква от земята, колко е висок, как играе с крака, колко е бърз... Освен това се разбирам много добре с него.“

“Ханзи Флик повлия върху много неща. Позицията ми на терена се промени. Сега съм малко по-назад, участвам в изграждането на играта. Успявам да се насладя на футбола. Винаги съм обичал да владея топката. Колкото повече я докосвам, толкова по-комфортно се чувствам в играта. На тази позиция, освен че виждам играта фронтално, е ясно, че контактът с топката ми е от полза. До мен е и Френки, който помага доста“, завърши Педри по темата за германеца.

Относно възможността да играе на същата позиция и в националния отбор, халфът също беше категоричен: “Чувствам се много по-комфортно на тази позиция, но селекционерът (Луис де ла Фуенте) много пъти ми е казвал, че ме иска като атакуващ полузащитник и ще се опитам да се справя възможно най-добре. Каквото реши треньорът, това ще бъде.“

“Златната топка”? Не говорим много за това в съблекалнята, защото има още време и сме съсредоточени върху началото на сезона, но дано попаднем сред призьорите. Ако сме няколко души, това ще означава, че сме имали добър сезон. Надявам се догодина пак да сме там и да продължим така. За всеки футболист е мечта да спечели “Златната топка”. Ясно е, че е много трудна за печелене награда. Дано я вдигне някой от нашия отбор“, заяви Педри за приза.

Нямаше как да се пропусне и въпросът за пробите му в школата на Реал Мадрид като малък. На тях той не е бил одобрен: “Не си спомням името. Един човек, не знам дали беше от клуба, ми каза, че нямам нивото, и се прибрах вкъщи.“

Блиц въпроси

Идеалните 11 от играчи, които си гледал: Куртоа, Карвахал, Пике, Ван Дайк, Жорди Алба, Бускетс, Иниеста, Чави, Меси, Неймар и Кристиано Роналдо

Играчи, с които си най-близък в националния отбор: Феран Лопес и Дани Олмо

Кого би привлякъл в Барса от националния отбор: Родри.

А извън него: Холанд

Играч, на когото си се възхищавал, освен Иниеста: Давид Силва

Футболист, с когото би искал да се запознаеш: Йохан Кройф

Подреди призовата тройка за “Златната топка” с Педри, Ламин и Дембеле: 1. Ямала, 2. Дембеле, 3. Педри.

Опиши Лапорта с една дума: Зрелищен

А Флик: Баща

А Де ла Фуенте: Страст