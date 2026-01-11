Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Още двама пред раздяла със Спартак (Варна)

  • 11 яну 2026 | 18:41
  • 721
  • 0

В най-скоро време се очаква още двама играчи да напуснат Спартак (Варна). Това са нападателите Луис Пахама и Колако Джонсън. Първият игра в девет срещи за "соколите" в efbet Лига и не отбеляза гол, а Джонсън взе участие в три двубоя.

Към момента варненци имат трима нападатели в лицето на Георг Стояновски, Даниел Халачев и преотстъпения от Ботев (Пловдив) Димитър Митков. Другото ново попълнение Петър Принджев играе като крило, но често може да влиза и в ролята на втори нападател.

Стана ясно, че с отбора тренира и алжирски вратар с френски паспорт, който ще вземе участие в първата контрола на "соколите" срещу Фратрия. Очаква се той да замени напусналия Илия Шаламанов. До този момент първи избор на вратарския пост е Максим Ковальов, а Валентин Димитров от дубъла също ще бъде тестван в предстоящите приятелски срещи.

