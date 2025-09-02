Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Селекционерът на българския национален отбор Илиан Илиев даде обширно интервю за "Марка" преди задаващия се сблъсък с Испания след два дни от квалификациите за Мондиал 2026. Опитният специалист е наясно, че задачата пред него и играчите му няма да бъде никак лесна, тъй като ще се изправят срещу настоящия европейски шампион, който е изграден от страхотни футболисти.

На 7 септември "лъвовете" гостуват на Грузия, а другият тим в група E е Турция.

"Знаем, че ще се изправим срещу един от най-силните отбори в света. Това е огромно предизвикателство, но ще направим всичко по силите си да играем възможно най-добре и да защитим честта на българския футбол.

Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група. Ще се стремим да спечелим повече точки, отколкото в последните квалификации за Европейското, когато, поне на хартия, групата изглеждаше по-лека.

Испанският футбол от години е синоним на атрактивен стил. В Испания има фантастичнo технични футболисти, обучени в местните футболни академии. Това е страхотен пример, който треньорите по целия свят се стремят да следват.

Ламин Ямал е наистина фантастичен играч. Личната му статистика - голове, асистенции, мачове, вече е на изумително ниво. Просто е невероятно! И не знаем докъде може да стигне, ако продължи да се развива така.

Всички треньори се сблъскват с подобни ситуации, когато работят с млади играчи - дори и да не са на нивото на Ламин Ямал. Като треньор, но също и като баща, смятам, че най-важната роля в такъв случай има семейството. Колкото и да се стараем ние, треньорите, да влезем в съзнанието на играча, семейството е това, което задава тона - какъв човек ще стане и какъв футболист ще се развие. След това идват треньорите, съотборниците, средата... Но семейството е най-важното.

Разбира се, че Испания отново може да спечели Световното първенство. Както вече казах, ще се изправим срещу фантастични отбори и това ще е голямо предизвикателство за нашия тим. Още при жребия казах, че се паднахме с може би трите най-бързо развиващи се отбора в Европа в момента. Така че – дали Испания може да спечели Световното? Без съмнение. Или ще го спечели, или ще стигне много близо. Испания е един от големите фаворити.

До момента Луис де ла Фуенте се справя отлично. Беше много успешен и с младежкия национален отбор на Испания, което му отвори вратите към мъжкия отбор. А самият факт, че направи тази крачка, от младежкия към мъжкия тим, показва колко последователна е работата във федерацията.

За съжаление, българският футбол не е на нивото, на което цялата страна иска да бъде. Но играчите, които ще се изправят срещу Испания в София, не са виновни за тази ситуация. През годините работата с младите български футболисти не беше на необходимото ниво. Футболната инфраструктура също има нужда от сериозно подобрение. Напоследък се правят стъпки в правилната посока. И искрено се надявам, че малко по малко българският футбол ще започне да се развива правилно и ще се представяме по-добре в бъдеще.

Всеки един от нас в България се надява отново да имаме отбор като този от 1994 г. Всички треньори и хора, ангажирани с футбола в страната, трябва да работят в тази посока. Но едно е сигурно - няма да е лесно. Всеки път, когато говорим за този невероятен успех, изпитваме известна носталгия. Но мисля, че дори тогава, през 1994 г., хората наистина го оцениха. И до ден днешен си го спомнят с уважение.

България е имала страхотни играчи през годините. И се надяваме страната ни да продължи да произвежда и развива футболисти, които ще се прочуят по целия свят.

Много ми е трудно да кажа кой е любимият ми испански футболист. Особено като се има предвид колко невероятни играчи е имала Испания през годините. Ако се върна към моето поколение, Мичел беше един от най-запомнящите се. Също и Емилио Бутрагеньо, разбира се. В по-ново време – Шави и Иниеста. Аз самият бях халф и винаги съм харесвал испанските полузащитници, те са изключителни. Имах привилегията да играя срещу някои от тях. Трудно е да избера само един – всички бяха страхотни", сподели Илиев.

