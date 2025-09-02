Балъков: Най-важното е да дадем всичко на терена

Слушай на живо: България - Испания

Една от големите легенди Красимир Балъков зарадва десетки фенове със снимки и автографи по време на благотворителната фиеста "Заедно за децата". Той не пропусна да даде и мнението си за предстоящата битка с Испания.

Стартира благотворителната фиеста "Заедно за децата"

"Илиан знае какво да каже на футболистите. Най-важното е да дадем всичко на терена, което имаме. Да бъдем със самочувствие и да не се плашим. Всичко може да се случи във футбола, но трябва да сме реалисти. Реалното е Испания да ни победи, но аз ще бъда доволен, ако българският национален отбор играе със самочувствие и даде всичко, на което е способен", заяви Балъков.