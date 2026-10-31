Официално: Кейн е победил Мбапе само с 28 точки

Списание „Франс Футбол“ публикува официалните резултати от гласуването за „Златната топка“ за 2026 година, които разкриват изключително оспорвана битка на върха. Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола с аванс от едва 28 точки пред звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Английският национал събра 1055 точки, докато френският голмайстор остана втори с 1027 точки. Почетната тройка се допълва от таланта на Барселона Ламин Ямал с 881 точки.
Тазгодишното издание се нарежда сред най-завързаните в цялата история на анкетата, като надмина по драматизъм дори надпреварата от 2024 година, когато Родри изпревари Винисиус с разлика от 41 точки. Директорът на „Франс Футбол“ Венсан Гарсия потвърди, че напрежението и интригата са се запазили до последния миг, а пътуващите за Лондон претенденти не са знаели името на победителя до самата церемония.
От "Франс Футбол" признаха: Разликата между Кейн и Мбапе беше минимална
Според подробните данни, изнесени от вестник „Екип“, Кейн е бил поставен на първо място в анкетите на 40 журналисти, докато Мбапе е събрал 23 първи позиции. Ламин Ямал е получил 13 първи места.
С този триумф Кейн стана първият англичанин с отличието след Майкъл Оуен и първият футболист на Байерн (Мюнхен), спечелил наградата след Карл-Хайнц Румениге през 1981 година.
Мъже
Пълно класиране
1. Хари Кейн — 1055 т. (Англия, Байерн Мюнхен)
2. Килиан Мбапе — 1027 т. (Франция, Реал Мадрид)
3. Ламин Ямал — 881 т. (Испания, ФК Барселона)
4. Родри — 726 т. (Испания, ФК Барселона)
5. Лионел Меси — 612 т. (Аржентина, Интер Маями)
6. Хвича Кварацхелия — 541 т. (Грузия, Пари Сен-Жермен)
7. Усман Дембеле — 418 т. (Франция, ПСЖ)
8. Ерлинг Холанд — 378 т. (Норвегия, Манчестър Сити)
9. Майкъл Олисе — 296 т. (Франция, Байерн Мюнхен)
10. Фабиан Руис — 201 т. (Испания, ПСЖ)
11. Джуд Белингам — 107 т. (Англия, Реал Мадрид)
12. Пау Кубарси — 101 т. (Испания, ФК Барселона)
13. Ашраф Хакими — 65 т. (Мароко, Пари Сен-Жермен)
14. Витиня — 59 т. (Португалия, ПСЖ)
15. Деклан Райс — 57 т. (Англия, Арсенал)
16. Феран Торес — 44 т. (Испания, ПСЖ)
17. Винисиус Жуниор — 26 т. (Бразилия, Реал Мадрид)
18. Марк Кукурея — 16 т. (Испания, Реал Мадрид)
19. Жоао Невеш — 15 т. (Португалия, ПСЖ)
20. Уилиан Пачо — 12 т. (Еквадор, ПСЖ)
21. Габриел — 11 т. (Бразилия, Арсенал)
22. Лаутаро Мартинес — 11 т. (Аржентина, Интер Милан)
23. Нуно Мендеш — 8 т. (Португалия, ПСЖ)
24. Луис Диас — 8 т. (Колумбия, Байерн Мюнхен)
25. Маркиньос — 7 т. (Бразилия, ПСЖ)
26. Дайо Упамекано — 5 т. (Франция, Байерн Мюнхен)
27. Бруно Фернандеш — 5 т. (Португалия, Манчестър Юнайтед)
28. Хулиан Киньонес — 4 т. (Мексико, Ал-Кадисия)
29. Садио Мане — 2 т. (Сенегал, Ал-Насър)
30. Уилям Салиба — 2 т. (Франция, Арсенал)
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Жени
Пълно класиране
1. Алексия Путеяс — 618 т. (Испания, ФК Барселона)
2. Ева Пайор — 532 т. (Полша, ФК Барселона)
3. Кадиджа Шоу — 344 т. (Ямайка, Манчестър Сити)
4. Мелши Дюморне — 342 т. (Хаити, ОЛ Лион)
5. Патри Гихаро — 221 т. (Испания, ФК Барселона)
6. Каролин Греъм Хансен — 220 т. (Норвегия, ФК Барселона)
7. Пернил Хардер — 220 т. (Дания, Байерн Мюнхен)
8. Клаудия Пина — 155 т. (Испания, ФК Барселона)
9. Алесия Русо — 155 т. (Англия, Арсенал)
10. Темва Чауинга — 113 т. (Малави, Канзас Сити Кърънт)
11. Юи Хасегава — 89 т. (Япония, Манчестър Сити)
12. Клара Бюл — 89 т. (Германия, Байерн Мюнхен)
13. Мариона Калдентей — 69 т. (Испания, Арсенал)
14. Уенди Ренар — 21 т. (Франция, ОЛ Лион)
15. Ката Кой — 21 т. (Испания, ФК Барселона)
16. Мапи Леон — 20 т. (Испания, ФК Барселона)
17. Есме Брухтс — 19 т. (Нидерландия, ФК Барселона)
18. Барбра Банда — 18 т. (Замбия, Орландо Прайд)
19. Теса Вулаерт — 15 т. (Белгия, Интер Милан)
20. Селма Баша — 15 т. (Франция, ОЛ Лион)
21. Скарлет Камберос — 14 т. (Мексико, Клуб Америка)
22. Манака Мацукубо — 9 т. (Япония, Норт Каролина Къридж)
23. Момоко Таникава — 8 т. (Япония, Байерн Мюнхен)
24. Керстин Каспари — 7 т. (Нидерландия, Манчестър Сити)
25. Каролайн Уиър — 7 т. (Шотландия, Реал Мадрид)
26. Алекс Гринууд — 7 т. (Англия, Манчестър Сити)
27. Роуз Лавел — 2 т. (САЩ, Готам ФК)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages