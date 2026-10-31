Официално: Кейн е победил Мбапе само с 28 точки

Списание „Франс Футбол“ публикува официалните резултати от гласуването за „Златната топка“ за 2026 година, които разкриват изключително оспорвана битка на върха. Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола с аванс от едва 28 точки пред звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Английският национал събра 1055 точки, докато френският голмайстор остана втори с 1027 точки. Почетната тройка се допълва от таланта на Барселона Ламин Ямал с 881 точки.

Тазгодишното издание се нарежда сред най-завързаните в цялата история на анкетата, като надмина по драматизъм дори надпреварата от 2024 година, когато Родри изпревари Винисиус с разлика от 41 точки. Директорът на „Франс Футбол“ Венсан Гарсия потвърди, че напрежението и интригата са се запазили до последния миг, а пътуващите за Лондон претенденти не са знаели името на победителя до самата церемония.

От "Франс Футбол" признаха: Разликата между Кейн и Мбапе беше минимална

Според подробните данни, изнесени от вестник „Екип“, Кейн е бил поставен на първо място в анкетите на 40 журналисти, докато Мбапе е събрал 23 първи позиции. Ламин Ямал е получил 13 първи места.

С този триумф Кейн стана първият англичанин с отличието след Майкъл Оуен и първият футболист на Байерн (Мюнхен), спечелил наградата след Карл-Хайнц Румениге през 1981 година.

Мъже

Пълно класиране

1. Хари Кейн — 1055 т. (Англия, Байерн Мюнхен)

2. Килиан Мбапе — 1027 т. (Франция, Реал Мадрид)

3. Ламин Ямал — 881 т. (Испания, ФК Барселона)

4. Родри — 726 т. (Испания, ФК Барселона)

5. Лионел Меси — 612 т. (Аржентина, Интер Маями)

6. Хвича Кварацхелия — 541 т. (Грузия, Пари Сен-Жермен)

7. Усман Дембеле — 418 т. (Франция, ПСЖ)

8. Ерлинг Холанд — 378 т. (Норвегия, Манчестър Сити)

9. Майкъл Олисе — 296 т. (Франция, Байерн Мюнхен)

10. Фабиан Руис — 201 т. (Испания, ПСЖ)

11. Джуд Белингам — 107 т. (Англия, Реал Мадрид)

12. Пау Кубарси — 101 т. (Испания, ФК Барселона)

13. Ашраф Хакими — 65 т. (Мароко, Пари Сен-Жермен)

14. Витиня — 59 т. (Португалия, ПСЖ)

15. Деклан Райс — 57 т. (Англия, Арсенал)

16. Феран Торес — 44 т. (Испания, ПСЖ)

17. Винисиус Жуниор — 26 т. (Бразилия, Реал Мадрид)

18. Марк Кукурея — 16 т. (Испания, Реал Мадрид)

19. Жоао Невеш — 15 т. (Португалия, ПСЖ)

20. Уилиан Пачо — 12 т. (Еквадор, ПСЖ)

21. Габриел — 11 т. (Бразилия, Арсенал)

22. Лаутаро Мартинес — 11 т. (Аржентина, Интер Милан)

23. Нуно Мендеш — 8 т. (Португалия, ПСЖ)

24. Луис Диас — 8 т. (Колумбия, Байерн Мюнхен)

25. Маркиньос — 7 т. (Бразилия, ПСЖ)

26. Дайо Упамекано — 5 т. (Франция, Байерн Мюнхен)

27. Бруно Фернандеш — 5 т. (Португалия, Манчестър Юнайтед)

28. Хулиан Киньонес — 4 т. (Мексико, Ал-Кадисия)

29. Садио Мане — 2 т. (Сенегал, Ал-Насър)

30. Уилям Салиба — 2 т. (Франция, Арсенал)

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Жени

Пълно класиране

1. Алексия Путеяс — 618 т. (Испания, ФК Барселона)

2. Ева Пайор — 532 т. (Полша, ФК Барселона)

3. Кадиджа Шоу — 344 т. (Ямайка, Манчестър Сити)

4. Мелши Дюморне — 342 т. (Хаити, ОЛ Лион)

5. Патри Гихаро — 221 т. (Испания, ФК Барселона)

6. Каролин Греъм Хансен — 220 т. (Норвегия, ФК Барселона)

7. Пернил Хардер — 220 т. (Дания, Байерн Мюнхен)

8. Клаудия Пина — 155 т. (Испания, ФК Барселона)

9. Алесия Русо — 155 т. (Англия, Арсенал)

10. Темва Чауинга — 113 т. (Малави, Канзас Сити Кърънт)

11. Юи Хасегава — 89 т. (Япония, Манчестър Сити)

12. Клара Бюл — 89 т. (Германия, Байерн Мюнхен)

13. Мариона Калдентей — 69 т. (Испания, Арсенал)

14. Уенди Ренар — 21 т. (Франция, ОЛ Лион)

15. Ката Кой — 21 т. (Испания, ФК Барселона)

16. Мапи Леон — 20 т. (Испания, ФК Барселона)

17. Есме Брухтс — 19 т. (Нидерландия, ФК Барселона)

18. Барбра Банда — 18 т. (Замбия, Орландо Прайд)

19. Теса Вулаерт — 15 т. (Белгия, Интер Милан)

20. Селма Баша — 15 т. (Франция, ОЛ Лион)

21. Скарлет Камберос — 14 т. (Мексико, Клуб Америка)

22. Манака Мацукубо — 9 т. (Япония, Норт Каролина Къридж)

23. Момоко Таникава — 8 т. (Япония, Байерн Мюнхен)

24. Керстин Каспари — 7 т. (Нидерландия, Манчестър Сити)

25. Каролайн Уиър — 7 т. (Шотландия, Реал Мадрид)

26. Алекс Гринууд — 7 т. (Англия, Манчестър Сити)

27. Роуз Лавел — 2 т. (САЩ, Готам ФК)

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Снимки: Gettyimages