Еду Гаспар работи по преструктурирането в Левски

Преструктурирането в Левски ще продължи и през следващите дни, пише "Тема спорт". В София е един от големите шефове в клуба - Еду Гаспар. Бившият спортен директор на Арсенал, който е част от Съвета на директорите, следи изкъсо и движи редица процеси. Именно през неговия офис минаха вече бившите скаути на клуба Красимир Петров и Георги Коруджиев, преди да се разделят с постовете си.

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Това звено в клуба тепърва ще се сформира отначало. За главен скаут официално трябва да бъде назначен италианецът Алесио дел Сарто. Около него ще бъде изграден сериозен екип, съставен предимно от чужденци. Изискванията към тях ще са високи, предстои целият скаутинг процес да бъде поставен на съвсем друго ниво.

Наред с това Еду работи и по селекцията. Прави го заедно с италианеца Енрико Пареше. 40-годишният специалист бе назначен за директор "Футбол" в Левски преди десетина дни.

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